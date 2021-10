🛑Le CNRD supprime tous les barrages, exceptés ceux des frontières❗

Le nouveau pouvoir continue de charmer les populations. Dans un communiqué lu mardi à la télévision nationale, le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) dit ordonner avec effet immediat la levée de tous les barrages sur le territoire national, exceptés ceux des frontières. Ajoutant que « les dispositifs fixes sont remplacés par les dispositifs mobiles ».

Le pouvoir a Ă©galement indiquĂ© que les patrouilles n’ont pas mission de fouille sauf sur la base du renseignement. Il a aussi demandĂ© aux populations civiles de se conformer aux règlements en vigeur et de s’abstenir de donner de l’argent aux Forces de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ© (FDS). Non sans les inviter Ă contribuer activement aux renseignements.

Mediaguinee