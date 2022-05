Le coach du Milo FC démissionne : « je pense que mon nom restera longtemps gravé dans l’histoire de ce club »

Jusqu’hier dans la journée entraineur du Milo FC Kankan, Mamadouba Sylla « Gaucher » a annoncé dans la soirée sa démission du club après le match nul (3-3) de ses poulains contre l’Ashanti Golden boys de Siguiri au stade M’balou Mady Diakité Glao de Kankan.

Contacté par notre correspondant dans la localité, il a invoqué des raisons personnelles : « Je suis arrivé au terme de mon contrat et je ne souhaite pas le renouveler. Je veux me reposer pour des raisons personnelles. C’est vrai que c’est dur mais c’est ce que j’ai voulu, c’est ce que j’ai décidé. Sinon j’ai été bien entretenu et j’étais aimé par toute la population, que soit les vieux ou les jeunes, surtout les jeunes supporters, ils étaient tout le temps à coté de moi pour m’aider à accomplir ma mission, mais comme vous le savez, la vie est faite ainsi. »

Malgré cette démission, Gaucher restera tout de même ouvert aux propositions d’autres écuries du championnat guinéen : « J’arrête pour le Milo FC seulement, je vais me reposer et me consacrer d’abord à ma famille et je verrai après. »

Arrivée à la tête du Milo lors de la saison sportive 2020-2021 alors que le club était encore en Ligue 2, le désormais ancien coach des bleus et blancs, a réussi une montée en Ligue 1 au cours de laquelle il a été nommé meilleur entraineur et un de ses joueurs a raflé le titre de meilleur buteur de Ligue 2.

Pour sa première saison dans l’élite du football guinéen avec le Milo, Mamadou Sylla a décroché un ticket pour la campagne africaine et par la même occasion, Ousmane Condé a fini Co-meilleur buteur du championnat à égalité avec Yakouba Gnagna Barry du Horoya (17 buts). Des performances stratosphériques qui le rendent fière de son parcours avec le club de Nabaya.

« L’année dernière j’avais fabriqué un joueur du nom de Souleymane Diaby Balotelli qui a fini meilleur buteur de la ligue 2. Les gens étaient inquiets pour son remplacement puisqu’il est parti au CIK. Donc si aujourd’hui je forme un autre joueur du nom de Ousmane Condé « Sadio Mané » qui fini meilleur buteur du championnat, vraiment c’est un plaisir et un honneur pour moi. Je me dis que mon choix a porté fruit, parce que le jeune Ousmane est un excentré, je lui ai pris du poste d’excentré pour lui mettre en face du but en position d’avant centre, je me félicite moi-même de mon travail. Je lui dirai d’encore travailler plus surtout devant les buts, je le félicite je l’encourage, je souhaite qu’il soit encadré par un autre entraineur plus expérimenté que moi. En deux ans grâce à Dieu nous sommes parvenus à passer de la Ligue 2 à la Ligue 1 et à faire du Milo un club africain, vraiment c’est une grande fierté. »

En seulement deux ans, Gaucher aura changé l’image du football Kankanais et transformé Ousmane Condé en un vrai crack qui s’impose aujourd’hui comme l’un des meilleurs joueurs guinéens. Cependant, il lance une invite en signe d’Adieu non seulement au club, aux supporters mais aussi des sages :

« Je leur dirai de continuer le travail, ils doivent travailler maintenant s’ils veulent dignement représenter la Guinée en campagne africaine. Je demanderai aux supporters d’être encore plus soudés derrière le Milo et aux sages d’entourer le Milo de leurs pour que le Milo fasse une bonne prestation pour la première fois en campagne africaine. En tout cas c’est un honneur pour moi de qualifier le Milo pour la première fois en campagne africaine, pense que mon nom restera longtemps gravé dans l’histoire du Milo. »

Surpris la décision de son entraîneur, la direction du Milo n’a pas tardé à réagir. Dans un communiqué publié sur la page Facebook du club, ils lui ont rendu un grand hommage pour son apport :

« C’est avec une grande surprise que nous avons appris le départ de notre entraîneur Mamadouba Sylla communément appélé « GAUCHER », après la dernière journée de la Ligue 1, ce dimanche 08 Mai 2022. Nous respectons sa décision et nous vous informons qu’il était en fin de contrat.

Après notre montée en Ligue 1 la saison dernière, Mr Mamadouba Sylla avait prolongé d’un an. Donc, son aventure devrait s’arrêter à la fin de cette saison. Nous le remercions sincèrement et nous le souhaitons une bonne chance. A retenir que son nom restera gravé dans l’histoire de notre club car, il nous a permis de rêver. Merci GAUCHER. »

La question qui reste en suspend désormais est de savoir qui prendra les commandes du Milo, d’autant plus qu’il jouera la coupe de la CAF la saison prochaine ?

Affaire à suivre !

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

+224 623 77 06 09