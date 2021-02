Le coffre-fort volé à l’université de Sonfonia retrouvé à Coyah sans son contenu (recteur)

Le coffre-fort contenant la somme de 233 millions de francs guinéens volé à l’université général Lansana Conté de Sonfonia a finalement été retrouvé à Coyah par la police. Le recteur Amadou Koré Bah qui était mardi face à la presse dans son bureau, a confirmé la nouvelle mais ajouté que le montant n’a pas été retrouvé.

« Le vol concerne les trois mois de salaire des contractuels qui s’élèvent à 233 millions de francs guinéens. C’est après plus d’une semaine de paie que l’infraction a été commise. Ces contractuels, depuis six mois, n’ont pas pris leur argent. L’infraction a eu lieu entre samedi et dimanche. Le montant global volé n’est toujours pas indiqué, nous avons appris qu’il y a des milliards qui ont été pris entre samedi et dimanche mais nous ne savons pas à quel moment le vol a eu lieu. Ensuite, je dois dire que le salaire des fonctionnaires, la presque totalité est au virement. Tous les enseignants virés ne sont pas concernés. C’est seulement les enseignants contractuels. L’argent et les documents étaient dans le coffre-fort. Nous avons porté plainte contre X à la DPJ. » déclare Professeur Bah, cité par Guinee360.