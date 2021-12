Le Collectif des Assistants Parlementaires de la 9ème législature porte plainte contre Dr Mohamed Bérété, S/G de l’AN

Le Collectif des Assistants Parlementaires de la 9ème législature a porté plainte contre le secrétaire général de l’Assemblée nationale de ladite législature chez le Directeur de l’Agence Nationale de Lutte contre la Corruption (ANLC) le Mardi 30 novembre dernier.

Dans la plainte, les assistants parlementaires reprochent au secrétaire général de discrimination, d’injustice, du blocage de leurs salaires et le retrait de leurs noms dans le personnel des travailleurs parlementaires… et qui depuis le coup d’État du 5 septembre dernier, se retrouvent sans source de revenu.



Ci-desouus, la plainte adressée contre le SG de la neuvième législature

Monsieur le Directeur,

Nous venons très humblement par la présente, auprès de votre auguste personnalité, porter plainte contre Monsieur Mohamed Bérété, Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale. En effet Monsieur le Directeur de l’ANLC, depuis l’avènement du CNRD le 05 septembre dernier, nous assistants des anciens membres du Bureau de l’Assemblée Nationale dissoute, vivons une situation d’injustice et de discrimination au sein de l’administration parlementaire, qui s’explique par notre retrait arbitraire dans le fichier du personnel parlementaire suivi du blocage expresse de nos salaires. Depuis le 05 septembre à nos jours, plusieurs initiatives ont été prises pour mener des démarches conséquentes à l’interne en vue de trouver des solutions idoines à notre situation actuelle. Malheureusement, nous nous sommes toujours butés à une mauvaise foi manifeste du secrétariat général de l’institution qui ne cesse de brandir des jugements subjectifs au mépris du règlement intérieur et du code de travail en vigueur qui nous accorde le statut de contractuel parlementaire.

Depuis près de trois mois, nous sommes sans source de revenu, ce qui met la majorité d’entre nous aujourd’hui dans une situation de précarité et de désespoir total. C’est pour ces raisons Monsieur le Directeur de l’ANLC, nous plaçons en vous tout notre espoir en vue de trouver des mesures urgentes à notre situation car plusieurs vies en dépendent.

A la lumière de ce qui précède, nous vous saurions gré de toute diligence que vous apporterez à cette requête et nous tenons à votre entière disposition pour tout rendez-vous aux jours, aux heures et aux lieux de votre convenance.

Veuillez agréer Monsieur le Directeur de l’Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de la Promotion de la Bonne Gouvernance, l’expression de notre très haute considération.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08