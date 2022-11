Dans une déclaration transmise à Mediaguinee, le Collectif des avocats chargés de la défense de Oumar Sylla alias Foniké Menguè, Ibrahima Diallo et honorable Saikou Yaya Barry dit avoir pris acte de l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel de Dixinn et également de l’abandon de certaines infractions par la poursuite…