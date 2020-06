Le collectif des membres du CNT dit avoir pris acte de la mise en place d’une nouvelle constitution  

Au cours d’une conférence de presse qu’ils ont animée mardi à la maison commune des journalistes, les membres du Collectif du Conseil National de la Transition (CNT) ont fait lecture d’une déclaration dans laquelle ils annoncent avoir pris acte de la mise en place de la nouvelle constitution et l’installation d’une nouvelle Assemblée Nationale.

Dans cette note, ils soulignent que : « le collectif a pris acte de la mise en place d’une nouvelle constitution et d’une nouvelle législative, lesquelles on espère et on souhait ouvreront sans relâche dans le sens de l’apaisement, de la paix, du développement et la consolidation d’une République riche et harmonieuse ».

Dénonçant le rejet de son avis par les responsables du Front national pour la défense de la constitution (FNDC), le collectif, composé de partis politiques, d’organisations syndicales, de la société civile et d’anciens ministres, appelle au calme et à la retenue.

Pour lui, l’urgence c’est le combat contre le coronavirus et non une manifestation politique.

« Le collectif suggère à tous de s’abstenir de toutes contestations, pouvant impliquer la population guinéenne, durement éprouvée par le cercle vicieux des manifestations et répressions auxquelles il est loisible d’ajouter la pandémie du coronavirus ;

Le collectif demande avec instance au acteurs sociaux, particulièrement au front pour la Défense de la constitution de 2010, constitution dont les membres du CNT sont les géniteurs, de s’abstenir, de se servir de ce prétexte pour entraîner des mouvements de foules, au d’élargir la base de la contamination au coronavirus », a lu Aboubacar Dansoko, membre du collectif.

Poursuivant, « le collectif encourage les acteurs politiques nomment, ceux de l’opposition extra parlementaire, à prendre acte de l’organisation du double scrutin du 22 mars 2020 et de toutes ses implications dans le but de contribuer à l’apaisement et au redressement économique post coronavirus, à faire le point sur une stratégie globale de recherche de solutions démocratiques aux problèmes qui se posent actuellement à la nation guinéenne », a-t-il dit.

Mohamed Cissé

