Le COMIGUI reste la seule structure pour l’organisation de ‘’Miss Guinée’’ (Johanna Barry)

🛑Communiqué de presse🛑Suite au communiqué en date du 18 novembre 2021, signé par dame Aminata Diallo, notifiant que la structure KPAAF aurait été officiellement mandatée par le nouveau Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’artisanat du gouvernement de la transition portant désormais organisation du concours « Miss Guinée » en République de Guinée, il nous apparait nécessaire de rétablir certains faits en droite ligne des réalités du moment.

Au-delà de la campagne, savamment orchestrée pour dérouter l’opinion nationale et internationale dans une confusion totale, alors que la Guinée à travers le nouveau régime du CNRD, accompagne le Comité Miss Guinée (COMIGUI) et encourage l’initiative visant à faire participer notre pays au plus prestigieux concours de beauté au Monde « Miss Monde 2021 à Porto Rico », cette campagne, disons-nous, vise à remettre en cause les efforts consentis par le COMIGUI, ce qui évidemment, nous amène à faire certaines précisions importantes :

En effet, et pour rappel le COMIGUI a été créé en 2008 et a pour label principal le concours « Miss Guinée », un événement national qui a pour vocation de contribuer au rayonnement de la culture guinéenne et à la valorisation de la femme guinéenne à travers le monde.

Le COMIGUI reste à ce jour, la seule et unique structure pour l’organisation de ‘’Miss Guinée’’ dans notre République, ceci dans le respect strict de nos lois en la matière et conformément aux accords entre notre structure et l’Etat guinéen.

Dans ce cadre, il est opportun de rappeler que le ‘’Comité Miss Guinée’’, organisera solennellement cette année la 12ème édition de ‘’Miss Guinée’’ à partir du mois de décembre 2021, avec l’accompagnement du ministère de la Culture et du gouvernement de la Transition.

Et les présélections ont déjà commencé sur toute l’étendue du territoire national.

Par ailleurs, le COMIGUI sera reçu en audience par le nouveau Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’artisanat du Gouvernement de la Transition – à qui nous prodiguons nos félicitations et nos encouragements -, ce mardi 23 novembre 2021 avec le programme suivant :

l’organisation de Miss Guinée 2022 ;

la candidature de COMIGUI pour l’organisation de Miss CEDEAO à Conakry

Divers.

Le COMIGUI remercie ses différents partenaires et sait compter sur l’accompagnement de la presse et de tous les Guinéens pour porter haut le drapeau guinéen à travers le monde.

La Présidente

Johanna BARRY