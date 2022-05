Le Comité 21 Guinée accélère la transformation durable de la Guinée

🔴 Communiqué Save The Date Green Guinée 🔴Après le succès retentissant et l’accueil largement favorable réservé en octobre dernier à la première édition de Label Guinée, le Salon des Productions Locales, le Comité 21 Guinée lance l’initiative GREEN GUINÉE, sous l’égide du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD).

L’initiative GREEN GUINÉE se décline sur 3 jours :

Le 21 juin 2022 un grand plateau télévisé enregistré dans une université.

Ce plateau télévisé diffusé par les grands médias et en streaming donnera la parole aussi bien aux experts qu’aux étudiants et universitaires. Ces échanges permettront de placer au cœur des débats, les attentes et visions des futures générations sur ces sujets.

Le 22 juin 2022, le Colloque de Conakry sur la Finance Durable (CCFD)

Le CCFD a pour but de promouvoir la mise en œuvre des critères ESG et met l’accent sur l’accès aux finances vertes et l’inclusion financière afin de favoriserun engagement des acteurs financiers guinéens vers la durabilité. La mise en œuvre des objectifs du Cadre de concertation de la finance inclusive sera également au cœur des échanges afin de mieux accompagner les PME, les femmes et les jeunes.

Le 23 juin 2022, le Forum des Mines au service du Développement Durable (FOMIDE)

Le FOMIDE abordera tous les aspects de la durabilité de l’industrie extractive et minière. Cette industrie doit désormais être un gage de croissance inclusive tout en garantissant un climat apaisé entre les différentes parties prenantes. Le poids de l’industrie minière dans l’économie guinéenne doit désormais être en adéquation avec les retombées escomptées aussi bien par les autorités que par la population.

GREEN GUINÉE s’inscrit dans la continuité des engagements exprimés par la Guinée à la COP26 mais également en tant que signataire des Objectifs du Développement Durable (ODD).

GREEN GUINÉE est en phase avec la politique de refondation du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD), à savoir s’inscrire dans des objectifs d’efficacité économique, d’équité sociale et d’une exploitation de nos ressources naturelles préservant les intérêts de la Guinée et des Guinéens. L’ambition de transformation locale des ressources naturelles est une opportunité de création de richesses et d’emplois.

La Guinée a un faible capacité d’absorption des ressources disponibles en général et particulièrement dans les secteurs de l’environnement et du développement durable.

Le pays doit donc renforcer sa capacité de redistribution des revenus à travers une transparence des mécaniques, une formation des parties prenantes locales et surtout une collaboration rapprochée entre les institutions publiques responsables et les investisseurs.

C’est pourquoi GREEN GUINÉE se donne pour objectifs de clarifier ou optimiser les outils existants, de proposer aux acteurs des modèles qui fonctionnent ailleurs et de créer des instruments et mécanismes nécessaires pour accompagner le déploiement de la durabilité en Guinée.

L’initiative GREEN GUINÉE ambitionne de contribuer à la dynamisation d’un dialogue permanent entre les pouvoirs publics, le secteur privé, les populations et la société civile afin que chacun puisse s’approprier et contribuer au développement durable.

GREEN GUINÉE, c’est un programme alliant tables rondes, ateliers, panels, plénières, débat télévisé et rencontres de haut niveau.

Le cabinet AGILITÉS (Guinée), le Groupe Impact Capital (Genève) ou encore TF261 (Madagascar) sont d’ores et déjà des partenaires de l’initiative GREEN GUINÉE. Des entreprises et intervenants de renom au plan national, sous régional et international ont également confirmé leur participation.

Des grands médias nationaux et internationaux s’associent également à GREEN GUINÉE.

L’ensemble de ces acteurs majeurs comptent replacer la Guinée sur la carte du monde en tant que leader des changements qualitatifs en Afrique.

Le Comité 21 Guinée, le Comité guinéen pour l’environnement et le Développement Durable est l’antenne guinéenne du Comité 21 (France). Le Comité 21 Guinée promeut le développement durable et les Objectifs du développements durable (ODD) à travers des actions de communication ciblées et une éducation au développementdurable afin de l’ancrer dans le fonctionnement du secteur privé, des pouvoirs publics et des acteurs non étatiques.