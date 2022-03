Le comité exécutif sortant de la FEGUIFOOT dénonce avec vigueur la campagne de diffamation et de dénigrement contre sa gestion (communiqué)

Le Comité Exécutif sortant de la Fédération Guinéenne de Football constate avec regret une forte campagne de diffamation et de dénigrement dirigée contre sa gestion, d’une part, et la personnalité de son Président, Monsieur Mamadou Antonio Souaré, d’autre part.

Face à ces agissements tendancieux volontairement entretenus, le Comité Exécutif sortant exprime sa profonde indignation et condamne avec fermeté, toutes celles et tous ceux qui dans les instances ou en dehors se livrent à ces méthodes indignes de notre Football.

Le Comité Exécutif sortant rappelle que depuis son élection, le 28 Février 2017, sa gestion a toujours été caractérisée par des principes de transparence absolue édictées par les règles comptables de la FIFA.

Tous les financements et subventions affectés par la FIFA et la CAF dans le cadre du Développement ou des Programmes d’urgence, ont toujours fait objet d’audit conforme certifiés par les instances internationales du Football.

D’autre part, il convient de préciser à l’intention de toutes les personnes physiques et morales animées de mauvaises foi qu’en dehors des assistances financières de la FIFA et de la CAF accordées à toutes les Associations à elles affiliées, la seule et unique personne à travers sa société “SAM-GBM SA” qui a mis ses propres fonds pour le fonctionnement du Football Guinéen dans son ensemble et sans exception, est et reste, à ce jour, Monsieur Mamadou Antonio Souaré que nous considérons comme le véritable serviteur du Football Guinéen.

Le Comité Exécutif sortant invite le Comité de Normalisation chargé de gérer momentanément notre Football, de se démarquer clairement des querelles de chapelle et se consacrer exclusivement à sa lettre de Mission définie par la FIFA afin que la Guinée sorte effectivement de la Transition au plus tard le 30 juin 2022 dans l’intérêt supérieur du Football Guinéen.

Vive le Football Guinéen

Le Comité Exécutif sortant