Le conseil communal de Gaoual dissout pour « mauvaise gestion et détournement… » (décret)

Dans un décret publié ce jeudi 11 août 2022, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a procédé à la dissolution du conseil communal de la préfecture de Gaoual pour « mauvaise gestion et détournement des ressources de la collectivité ».

Dans le même décret, il a été demandé au ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation de mettre en place une délégation spéciale pour la conduite des affaires de la collectivité urbaine de ladite commune urbaine.

Dans un autre décret, le conseil communal de la commune rurale de Dialakoro, préfecture de Mandiana a été aussi dissout pour les mêmes motifs (mauvaise gestion et détournement des ressources de la collectivité). Et le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation a été instruit de mettre en place une délégation spéciale pour la conduite des affaires de la collectivité urbaine de ladite commune rurale.

Mediaguinee