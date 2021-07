Le Conseil d’Administration des communes de Conakry tient sa première session ordinaire

L’Agence de Financement des Communes de Conakry (AFICCON) a tenu les 29 et 30 juin 2021, sa 1ère session ordinaire de son Conseil d’administration. Organisée sous la tutelle du Ministėre de l’Administration du territoire et de la décentralisation et l’accompagnement des acteurs communaux ainsi que les partenaires techniques et financiers, l’objectif est de faire un examen approfondi des documents en vue des suggestions constructives permettant à l’AFICCON d’avoir les orientations nécessaires à son action de développement en faveur des Communes de la Ville de Conakry.

Dans son allocution de bienvenue, le Directeur Général de l’Agence en la personne d’Alhassane Doumbouya a rappelé la mission de l’AFICCON en ces termes :

« La mission de l’Agence, encore une fois, est de donner corps à cette vision du président de la République, en travaillant à la réduction de la pauvreté par l’amélioration de l’offre de services socio-économiques de qualité aux populations de Conakry et en offrant à ses populations un cadre de vie propre, sécurisé et où il fait bon vivre. Les questions de police municipale, de salubrité publique et de tranquillité, d’aménagement de voirie et plus généralement tout ce qui concourt à l’amélioration du cadre de vie dans notre capitale seront prises en charge par l’AFICCON. En ma qualité de Directeur général, mon engagement pour le développement équitable des Communes de Conakry ne souffrira d’aucune ambigüité. Les différentes actions que je poserai avec mon équipe, se feront sur la base d’une vision d’équité, d’harmonisation et d’équilibre », a-t-il assuré.

Mise en place avec la nomination par Décret D/2020/251/PRG/SGG en date du 21 septembre 2020 du Directeur général et du Directeur général adjoint, l’AFICCON a pour objectif de donner corps à la vision 2040 qui veut positionner Conakry comme une Métropole d’équilibre au niveau de notre sous-région.

Selon Dr Yamori Condé, président du Conseil d’Administration, l’Etat souhaite démontrer à travers l’AFICCON que la décentralisation est plus qu’une option de développement.

« Après la mise en place de l’ANAFIC, en 2018, l’Etat vient de démontrer, à travers I’AFICCON que non seulement la décentralisation est plus qu’une option de développement, elle est aussi la pierre angulaire autour de laquelle gravitent toutes les politiques publiques en faveur des communautés à la base. En dotant les Communes de Conakry d’une Agence pour le Financement de leurs projets de développement, l’objectif est de donner corps à la vision 2040 qui veut positionner Conakry comme une Métropole d’équilibre au niveau de notre sous-région. Cette ambition est au coeur du projet de société que le Président de la République a partagé avec les Guinéens. La mise en place de l’AFICCON se justifie également par la nécessité de rattraper le retard des Communes en matière d’équipements sociaux de base et d’infrastructures ; assurer une gestion conséquente de ces équipements ; améliorer la maitrise d’ouvrage communale et les ressources financières des Communes ; favoriser une dynamique d’animation et de concertation autour des enjeux et problématiques ainsi que des solutions de développement des Communes », a-t-il déclaré.

Précisons que ces deux journées de travaux ont permis d’examiner et approuver les principaux documents soumis tels que le manuel de procédure de gestion du FODECCON, le manuel de procédure de l’AFICCON, le règlement Intérieur de l’AFICCON et le PTBA 2021.

Maciré Camara

+224 628 112 098