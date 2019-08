Le conseil du président Bolsonaro pour préserver l’environnement : “faire caca un jour sur deux”

« Faire caca un jour sur deux » : c’est la solution préconisée vendredi par le président brésilien Jair Bolsonaro, un climatosceptique notoire, pour préserver l’environnement.

Le dirigeant d’extrême droite répondait à la question d’un journaliste lui demandant s’il était possible de concilier « croissance et préservation de l’environnement », tout en relevant le défi de nourrir une population mondiale toujours plus nombreuse.

« Il suffit de manger un peu moins. Vous me parlez de pollution environnementale. Il suffit de faire caca un jour sur deux, ce sera mieux pour tout le monde », a-t-il ironisé, à la sortie du palais présidentiel d’Alvorada. Jair Bolsonaro a enchaîné sur un autre commentaire polémique.

« Quand on voit que la population mondiale augmente de plus de 70 millions par an, il faut une politique de planning familial », a affirmé le président, avant de se défendre d’encourager « le contrôle des naissances ».

Le problème de la déforestation

« Ne me faites pas dire ça, sinon (le quotidien) Folha de S. Paulo va titrer en une que je prône le contrôle des naissances », a-t-il ajouté, faisant référence à l’un des plus grands journaux du pays, souvent très critique envers la politique du gouvernement. « On peut observer que les gens plus cultivés ont moins d’enfants. Je suis une exception à la règle, j’en ai cinq », a-t-il conclu.

Bolsonaro a suscité une vive politique ces dernières semaines en remettant en cause les chiffres officiels de la déforestation de l’Amazonie, qui font état d’une explosion de 278% en juillet par rapport au même mois de l’année dernière.

“En dehors du Brésil, je suis le capitaine tronçonneuse”,

Lundi, il a qualifié de « mauvais Brésiliens » ceux qui « osent faire campagne avec des données mensongères sur notre Amazonie ».

Mardi, le chef de l’Etat a ironisé sur la perception de lui à l’étranger. « En dehors du Brésil, je suis (…)

