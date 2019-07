Le Consortium SMB-Winning distribue 3 050 sacs de riz pour les communautés locales

Dans le cadre de sa politique RSE et de relations communautaires, le Consortium SMB-Winning a procédé mardi 9 juillet à la distribution de 3 050 sacs de riz de 50 kilos pour 125 villages dans le district de Kamikolo Konkôkan, district de Kamikolo, sous-préfecture de Kolaboui dans la préfecture de Boké.

Pour l’agent en charge des relations communautaires de la SMB, Zhang Weigang : « Ce type de dons est important pour nous, car il témoigne de l’importance que nous accordons aux communautés. Cela permet d’installer un climat de confiance et de dialogue avec le Consortium ».

Recevant le don, le président du district de Kamikolon, El Hadj Karamoko Fofana, a exprimé la satisfaction et la gratitude des bénéficiaires à l’égard du Consortium qui contribue de manière durable à l’amélioration des conditions de vie de leurs populations.

De son côté, le président du district de Dikhabiya a également remercié pour ces dons tout en soulignant que le nombre d’emplois très importants créés par le Consortium a permis l’essor économique de la région.

S’exprimant sur la question du développement local, la porte-parole des femmes Sira Kéita a tenu à saluer les projets agricoles soutenus par le Consortium SMB-Winning et espère que ses premiers succès sont le signe d’autres projets à venir.

Selon Ibrahima Fofana, président des jeunes de Kamikolo Konkôkan : « Récemment, le Consortium investissait dans l’énergie avec des dons de kits solaires et des installations de lampadaires solaires. Aujourd’hui, le Consortium nous offre un grand nombre de sacs de riz. Tous ces gestes et investissements témoignent d’une démarche réelle et engagée en faveur des communautés locales de la part du Consortium »

AGP