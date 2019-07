Le consortium SMB-Winning et ses employés se lancent dans l’assainissement du port minier et la route minière Kaboyé-Katougouma

Le Consortium SMB-Winning et ses employés ont entamé lundi, 08 juillet 2019 une vaste campagne d’assainissement de l’alentours du Port de Katougouma, en visant notamment le campement des camions et la route minière partant de la base de Kaboyé pour le district de Katougouma, sous-préfecture de Tanènè dans la préfecture de Boké. L’initiative s’inscrit dans le cadre de la politique RSE du Consortium visant à protéger l’environnement et préserver la santé des riverains et des travailleurs.

Pour le directeur adjoint du département des relations communautaires de la SMB, M. Wi Qioing : « De nombreux déchets se sont accumulés depuis plusieurs mois dans cette zone, et il est indispensable d’assainir la zone pour protéger la santé des habitants et l’environnement. Le Consortium a déjà distribué du matériel en ce sens, et il est temps maintenant de s’en servir ».

Selon Kaïraba Diawara, agent communautaire de la SMB : « La politique RSE de la SMB se caractérise par son exigence et son ambition. Ce genre d’initiative qui bénéficie aussi bien à nos collègues qu’aux riverains témoigne de l’importance des relations communautaires pour notre entreprise ».

Pour Mariam Gandéka, vendeuse de riz au campement des camions : « La SMB fait d’importants efforts pour le développement local, notamment avec la route pavée. Cette nouvelle initiative montre bien que le Consortium est toujours attentif aux besoins des habitants ».

Mamadouba Camara, Boké