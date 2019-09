Le Consortium SMB-Winning indemnise 102 personnes à plus de 8 milliards GNF dans le Permis d’AMR

Le Consortium SMB-Winning a procédé dans la matinée du mercredi, 18 septembre 2019 à Malapouya,prefecture de Boké, au payement d’un montant de huit milliards cent cinquante-trois millions cent soixante-quinze mille cent francs Guinéens (8.153.175.100 GNF) pour indemniser 102 personnes impactées par l’exploitation des blocs 907, 908 et 909 et une route d’accès dans le permis de la Société Alliance Minière Responsable (AMR) dans les districts de Dambanthian, Daboulan, Kamandé, N’Dangara, Hakoundèthiandi, Kambia, Dawoun, Bantankountoun, Gada Guilléré (Baralandé) dans la Commune Urbaine de Boké.



Sensibilisant les communautés bénéficiaires, le 3ème Vice Maire de la Commune Urbaine (CU) de Boké, Mamadou Chaffaye Diallo a conseillé : «Chers parents, prenez soin d’utiliser cet argent dans la formation de vos enfants ou dans le développement des activités génératrices de revenus, dans le développement de l’économie locale, à la réalisation des fours à pains, des logements décents, fermes agricoles et des cultures potagères ou maraichères, bref, des unités de transformation des produits agricoles locaux.

Cet argent doit aussi, servir à aider les bénéficiaires à se former pour pouvoir se doter des logistiques, des décortiqueuses pour la transformation des noix de cajou et non, à se marier à des femmes comme cela est de tradition chez nous.»

Pour le directeur environnemental et social de la Société AMR, Moussa Thiam : «La communauté doit préparer l’après mines en investissant leur argent dans le développement de leurs localités respectives.»

Selon lui, «Ces montants doivent servir au renforcement des capacités professionnelles des jeunes, principales victimes du chômage, le développement de l’Agriculture et l’élevage pour garantir une vie meilleure à leurs progénitures.»

Saluant la nature des relations liant les communautés riveraines à son institution, Mohamed Kallo, agent inventaire du Consortium SMB-Winning a précisé : «Cette 14ème compensation est une opportunité pour d’autres personnes de voir le niveau de leur vie s’améliorer grâce à l’intensification des activités du Consortium dans la Cité minière de Boké.»

Mamadouba Camara, Boké