Le consortium SMB-Winning offre des appareils de test rapide de Coronavirus à la Guinée

Dans le but de lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19 en Guinée, le consortium SMB-Winning a offert ce mardi 21 avril 2020, un important lot de matériels de dépistage rapide de Coronavirus et d’équipements de protection individuelle à la Guinée. C’est le ministre de la Santé, le médecin-Colonel Rémy Lamah qui a réceptionné ce don au nom du peuple de Guinée. La cérémonie de remise a eu lieu au siège de la SMB à Coléah, dans la commune de Matam.

En prenant la parole, le représentant du consortium SMB Winning en Guinée, Ismaël Diakité est revenu sur la composition du don.

« Ce don est composé de kits de test rapide, d’équipements de protection individuelle : gants, masques, tenues. Également, il y a une machine de test rapide avec tous les matériels et recharges qui vont avec… Pratiquement, un lot est parti pour Boké pour les structures publiques de prise en charge dans les zones de Boké. Notamment, l’hôpital public de Kamsar et de Boké, l’hôpital de l’ANAIM de Kamsar et les centres de santé avancés de Katrouma et de Tamita. On s’attend à ce que ce don contribue à accélérer le dépistage, supporter davantage avec plus d’efficacité la prise en charge, et protéger davantage le personnel de santé qui est en première ligne », a-t-il souligné.

De son côté, le Ministre de la santé, médecin-Colonel Rémy Lamah a transmis les remerciements du gouvernement guinéen à la société donatrice. Ajoutant que ces équipements seront utilisés pour l’atteinte des objectifs pour lesquels ils sont donnés.

« Je voudrais remercier très sincèrement le consortium SMB Winning qui n’est pas à son premier geste depuis le début du Covid-19 en Guinée. Comme vous le savez, nous sommes dans un contexte de crise mondiale liée à cette pandémie de Covid-19. C’est un geste qui vient réconforter les acteurs sanitaires. C’est pourquoi, je voulais au nom du chef de l’État, le professeur Alpha Condé, dire merci au SMB », a-t-il conclu.

Ce don permettra au personnel sanitaire d’accélérer le processus de dépistage, le suivi des contacts et le fléchissement de la courbe de propagation de la pandémie en Guinée.

« L’utilité de ce don, par exemple les tests de dépistage rapide et efficace, nous avons aujourd’hui l’une des difficultés, c’est le rendu rapide des résultats. Les gens sont testés et les jours passent sans qu’ils ne reçoivent les résultats. Donc, ces appareils de test de dépistage rapide vont résoudre beaucoup de problèmes en termes de rendu rapide des résultats, en termes de suivi des contacts, en termes de test des contacts », a poursuivi le patron du département de la santé. Appelant ensuite la population à une franche collaboration pour briser la chaine de propagation du coronavirus.

Ce don du consortium SMB Winning s’élève à une valeur de 2 millions de dollars.

Mohamed Cissé

+224-623-33-83-57