Le consortium SMB-Winning offre huit plateformes multifonctionnelles aux femmes de Boké pour leur autonomisation 

Pour participer à l’amélioration des conditions de vie et à l’autonomisation des jeunes et des femmes riverains de son projet en matière de la transformation des produits agricoles locaux, la Direction générale du Consortium SMB-Winning a procédé jeudi, 11 juin 2020, à Madina-Carrefour, quartier Corera (Commune Urbaine de Boké), à la remise de huit (8) plateformes multifonctionnelles aux populations du centre ville de Boké, les communes rurales (CR) de Dabiss, Kolaboui et Tanènè dans la préfecture de Boké.

Le don dont la valeur est estimée à plus 400 millions de francs guinéens, est composé d’une décortiqueuse, d’un moulin, d’une pileuse et d’un groupe électrogène intégré pour l’alimentation de l’ensemble des machines susmentionnées.

«Daboulan, Kariki-Madina, Madina-Carrefour, Kakoumba, Kamgbélia, Kindiou, Parawole et Silikonko» relevant des sous-préfectures de Dabiss, Kolaboui et Tanènè sont entre autres localités bénéficiaires de ce geste de la SMB.

Selon N’Famara Kourouma du Département des Relations communautaires de la SMB, «C’est dans l’exécution des programmes communautaires 2020, que ces villages ont été ciblés par son département.»

Pour lui, «Le Consortium vise à améliorer les conditions de vie des communautés qui sont en parfaite harmonie avec l’entreprise》et de préciser de la nécessité d’installer une unité de gestion des plateformes devant générer d’autres ressources au bénéfice des localités récipiendaires.»

De son côté, le Directeur Adjoint des Relations Communautaires, M. LIU a précisé : «Soyez organisés et unis pour tirer le maximum de profit de ces machines. Soyez tolérants et coopératifs pour consolider et préserver les relations amicales entre la Guinée et la Chine.

A la rencontre, le Secrétaire Général Chargé des collectivités décentralisées de Boké, Jean Béavogui a invité les jeunes à promouvoir la cohabitation pacifique, en mettant un terme aux barrages, grèves, manifestations et à la perturbation des activités minières pour le bonheur des parties prenantes.

Visiblement comblée, de cet acte de la SMB qui n’est pas à son premier geste dans ces villages, la porte-parole des bénéficiaires, N’Nabintou Diawara a exprimé la satisfaction des communautés riveraines qui, selon elle, «S’engagent à veiller à l’entretien quotidien des plateformes et protéger les installations du Consortium et l’ensemble de ses travailleurs.»

«Depuis que cette société (SMB) est là, nous avons assisté à beaucoup de cérémonies de lancement des projets orientés vers le développement des collectivités locales de Boké.» a témoigné le Conseiller politique du Gouverneur de Région, El Hadj Ousmane Gaoual Diallo.

Selon lui, «La bonne collaboration, l’amour sincère et la fraternité doivent désormais être de mise pour permettre à chacune des parties (Sociétés-Gouvernement- Communautés) de jouir des retombées de l’exploitation minière.»

En cette période de Covid19, le conseiller politique du gouverneur a rappelé les efforts du consortium SMB-Winning dans la lutte contre cette pandémie en Guinée avant d’inviter les populations locales de Boké au respect des gestes barrières en vue d”endiguer avec cette maladie dans notre pays.

Mamadouba Camara, Boké