Le Consortium SMB-Winning paie plus d’un milliard GNF de taxe superficiaire aux collectivités de Boké, Boffa et Télimélé

La Société Minière de Boké (SMB) a procédé ce vendredi 18 septembre 2020, au paiement d’un montant total d’un milliard cent vingt-cinq millions cinq cent neuf mille neuf cents cinquante-trois virgule soixante-deux (1.125.509.953,62) francs guinéens comme redevances superficiaires pour l’année 2020, aux receveurs communautaires des collectivités locales de Boké, Boffa et Télimélé.

Conformément aux exigences de l’article 160 du Code minier de la République de Guinée, le tableau de répartition de la redevance superficiaire pour cette année 2020 est le suivant : Boké-centre

(150.387.820,80 GNF), la Commune rurale (CR) de Kanfarandé (166.720.695,63 GNF), CR de Malapouya (28.423.896,50 GNF), CR de Bintimodia (1.313.220, 03 GNF), CR Kolaboui (6.354.771,83 GNF), CR de Dabiss (498.725.150,75 GNF) dans la préfecture de Boké, CR de Kolia (Boffa) (911.744,40 GNF), CR de Daramagnaki (6.909.809,48 GNF), CR de Konsotami (6.016.357,73 GNF) et Missira (12.175.205,61 GNF) dans la préfecture de Télimélé soit un montant total d’1.125.509.953,62 francs guinéens.

Hadja Aminata Cissé, receveuse de la Commune urbaine de Boké félicite la Société Minière de Boké et tous ses partenaires pour la promptitude dans l’exécution de cette obligation légale.

Elle a, par ailleurs, ajouté: «Ces taxes vont nous aider à réaliser beaucoup de nos actions au niveau de la Commune urbaine notamment le paiement de nos salaires et l’assainissement de la Ville.»

Pour le receveur des Communes rurales de Dabiss et de Tanènè, Yamoussa Camara, ces taxes qui vont permettre de réaliser un certain nombre d’infrastructures dans le cadre de développement socioéconomique de nos différentes collectivités.»

«Comme il est de coutume chaque année, conformément au Code minier en vigueur en République de Guinée, nous sommes là pour nous acquitter de nos redevances superficiaires qui s’élève à plus d’un milliard GNF répartis entre les communautés de Boké, Boffa et de Télimélé » déclare le responsable juridique et fiscale de la SMB, Abdoulaye Sampil. Il exprime le souhait de voir ces montants participer au développement local des collectivités bénéficiaires.

En clôturant cette cérémonie de remise des chèques, le 1 er Vice maire de la Commune urbaine de Boké, Mohamed Aly Camus Camara a au nom des maires souhaité bonne continuation et la prospérité pour la SMB et invite à la consolidation des relations de collaboration entre les sociétés minières surtout la SMB pour le développement inclusif des collectivités locales ciblées.

Plus loin, le vice maire appelle les autres entreprises minières à s’acquitter de leurs obligations avant de promettre de veiller à la bonne utilisation des fonds ainsi alloués.

Abdoulaye Keita