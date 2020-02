Le cortège d’Ousmane Gaoual attaqué à Fria : ‘’c’est Makissa des Impôts qui a organisé cette attaque contre nous”

Suite à l’attaque du cortège qu’il dirigeait, ce jeudi à Fria, l’honorable Ousmane Gaoual Diallo de l’UFDG a accusé le directeur national des impôts, Aboubacar Makissa Camara d’être le principal acteur de cette attaque.

Selon le député, c’est avant même l’attaque qu’il a eu information que le DNI a organisé une attaque contre leur mission dans la ville de la cité d’alumine.

“C’est le directeur national des impôts, Aboubacar Makissa Camara qui a organisé une attaque contre le cortège que je dirigeais. C’est dans sa maison en construction au bord de la route qu’est sorti le groupe qui nous a attaqués. Ils ont caillassé les véhicules, certains des jeunes qui étaient accrochés sur les véhicules sont tombés“, a confié Ousmane Gaoual à Mediaguinee.

Personnellement, je n’ai rien. Et je suis toujours à Fria, a-t-il rassuré. « Mais, nous avons enregistré quelques blessés légers. En attendant de voir, je crois qu’il y a une personne qui a eu une entorse de bras pendant sa chute”.

Plus loin, d’indiquer :”Mais nous avions déjà l’information que c’est lui qui voulait nous attaquer. Et qu’il a organisé les gens pour nous attaquer même à Fria-ville. Et ils ont attendu qu’on arrive devant sa maison que les gens sortent de sa concession pour faire cet acte ignoble”.

Pour lui, ‘’lorsque de hauts fonctionnaires guinéens commencent à jouer à des comportements de délinquant, de banditisme cela montre la décrépitude de notre société. Un haut fonctionnaire ne devrait pas se mêler de politique comme ça dans un pays normal. Et au pire, on voit que c’est lui qui est en train d’entretenir des gangs pour créer ces types de violences. Et nous, nous saurons les réponses appropriées par rapport ça“.

Contacté, le DNI Makissa Camara a balayé d’un revers de la main les accusations portées contre lui et qualifié Ousmane Gaoual Diallo d’être le violent qui crie à la violence.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22