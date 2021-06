Le coup de sang de Fodé Oussou : “je préfère perdre mon œil…”

Le vice-président de l’UFDG Dr Fodé Oussou Fofana est malade. Il souffrirait de “glaucome traumatique avancé”. Mais, reste empêché de quitter le pays depuis plusieurs jours pour rallier la France où il dit avoir rendez-vous avec le médecin qui le soigne depuis 16 ans. Ce lundi, Dr Fofana a laissé éclater sa colère dans l’émission “Mirador” de Fim fm en indiquant qu’il ne courbera jamais l’échine pour espérer d’obtenir l’autorisation de quitter Conakry.

« Moi, Fodé Oussou, s’il s’agit d’aller demander pardon à quelqu’un ou aller m’apitoyer, aller rencontrer un ministre, aller demander pardon, aidez-moi à sortir, je préfère perdre mon œil, je ne ferai pas ça. C’est une question de dignité. Parce que je n’ai absolument rien fait. La question que je me pose, on est dans quel pays ? Même à son propre ennemi, même à un criminel qui est dans une situation comme ça vous ne pouvez pas l’empêcher de partir ! (…) Je respecte les consignes de mon médecin. Ceux qui m’empêchent de voyager c’est de leur responsabilité. Pour moi, l’intention vaut l’action », assure Dr Fofana qui révèle dépenser chaque année entre 7 et 8 mille euros pour son traitement en France.