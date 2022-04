Le courant dans les foyers 24h/24, à N’zérékoré: « c’est tout le pays qui aura l’électricité » (ministre Abé)

C’est le ministre de l’Energie et de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, Ibrahima Abbé Sylla, en compagnie des cadres de l’EDG qui a procédé ce samedi à la coupure du cordon inaugural du projet d’électrification à Zao.C’est TRANSCO CLSG qui a piloté ce projet d’interconnexion entre la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria.

Après les souhaits traditionnels de bienvenue, c’est le maire de la commune urbaine, Moriba Albert Délamou, qui a salué les nouvelles autorités pour la poursuite de ce projet avant de plaider pour la desserte dans les autres quartiers mais aussi le dépannage des lampadaires.

« Le courant est indissociable avec la vie de l’homme. C’est ça qui prouve votre présence aujourd’hui pour procéder à ce lancement. Nous profitons de votre visite pour vous demander de nous aider à dépanner des lampadaires publics pour la sécurité des personnes et leurs biens mais aussi nous souhaitons que les dispositions soient prises pour que les autres quartiers aient le courant », a sollicité le maire de N’zérékoré.

De son côté, le directeur général de la société Guinéenne de l’électricité (E.D.G) Laye Sékou Camara, s’est engagé à ravitaller toute la région en électricité.



» N’zérékoré c’est une grande ville, mais aujourd’hui le réseau qui existe c’est déjà quelque chose. On a beaucoup de quartiers de N’zérékoré qui n’ont pas le courant. Ce que je demande à cette population, c’est d’être patiente. Car ce réseau va atteindre le dernier village de N’zérékoré. La haute tension est en cours, elle pourra servir la région forestière. On a un contrat de 11 mégawatts avec la Côte d’Ivoire. On a aussi la possibilité de demander plus. Je demande à cette population de payer les factures à temps car c’est nécessaire. Nous avons informatisé le système des factures. Ce n’est plus à la main, on peut payer par Orange money. Les agents sont formés et seront formés de plus pour assurer tout, » a expliqué Laye Sékou Camara.

En présidant la cérémonie, le ministre de l’Energie et des Hydrocarbures, Abé Sylla, est revenu sur les avantages agricoles de ce projet.

« La région forestière est une zone agricole. Donc en ayant l’énergie, cela pourra développer l’agriculture. Nous pourrons faire l’agriculture pendant toute l’année. N’zérékoré a de l’eau en abondance. La Guinée c’est le château d’eau de l’Afrique de l’ouest. Déjà en ayant le courant, nous pourrons installer des pompes dans nos champs. Ce n’est pas la ville de N’zérékoré seulement qui sera éclairée, c’est tout le pays qui aura le courant. L’industrie sera développée. Les plus heureux d’aujourd’hui c’est des chaudronniers de la ville car ils pourront faire le boulot 10 fois sans fournir de l’énergie, » rassure le ministre.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

621-94-17-77