Le défenseur guinéen Florentin Pogba positif au coronavirus

L’international guinéen, Frorentin Pogba vient d’être testé positif au coronavirus. C’est le FC Sochaux, club où il a posé ses valises en ligue 2, qui a publié l’information sur son site officiel.

« Les tests réguliers réalisés au sein du FC Sochaux-Montbéliard sur l’ensemble des joueurs et du staff professionnel ont révélé que Florentin Pogba était positif au Covid-19. Dès la prise de connaissance des résultats, le joueur a été isolé et soumis au protocole sanitaire adapté tout en effectuant un test sérologique qui a confirmé le premier diagnostic. Florentin Pogba n’a en conséquence pas effectué le déplacement à Toulouse où le FCSM dispute ce lundi la 3e journée de Ligue 2 BKT. Le défenseur reprendra avec le groupe professionnel une fois la période d’isolement respectée et après avoir effectué de nouveaux tests » a indiqué le FC Sochaux.

Mohamed Cissé