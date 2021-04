Le député Sory Sow, président du RGPDD : ‘’en plus de parler au nom des citoyens, il faut les associer’’

Il existe désormais au sein de l’Assemblée nationale guinéenne un réseau dénommé « RGPDD » qui signifie ”réseau guinéen des parlementaires pour la promotion du développement durable”. Il a été officiellement lancé ce jeudi, 28 avril 2021 par la Directrice de cabinet de la Primature qui représentait le Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana qui parraine ledit réseau.

C’était dans les locaux d’un réceptif hôtelier de la place en présence de plusieurs invités dont des membres du gouvernement et des représentants des partenaires techniques et financiers de la Guinée.

Présidé par l’honorable Dr Sory Sow, ce réseau a pour champ d’action de promouvoir les bonnes pratiques du développement durable afin d’améliorer la capacité de résilience des populations guinéenne notamment leur adaptation et leur mitigation face aux impacts des changements climatiques.

Selon lui (Dr Sory Sow), l’objectif général de ce réseau parlementaire est de promouvoir les pratiques de développement durable notamment en luttant contre les changements climatiques, la gestion intégrée des ressources en eau et la lutte contre l’immigration clandestine dans le but de favoriser le développement socioéconomique durable de la Guinée.

« La mise en place de ce réseau est une illustration parfaite de la volonté affichée des autorités de la 9ème législature, à sa tête l’honorable Amadou Damaro Camara, d’imprimer une nouvelle dynamique dans l’action parlementaire. Désormais, en plus de parler au nom des citoyens, il faut parler avec eux en plus de les représenter, il faut les associer et au lieu de rester dans les bureaux, il faut être sur le terrain. Le parlement guinéen, à l’instar des autres parlements, a un rôle crucial à jouer dans la promotion du développement durable, de la bonne gouvernance d’une part et de l’évolution de la législation environnementale d’autre part », dira-t-il entre autres.

Pour le représentant du président de l’Assemblée nationale, la mise en place de réseau s’inscrit en droite ligne des ambitions de la 9ème législature. C’est pourquoi, il a invité l’ensemble des partenaires à accompagner ledit réseau dans l’atteinte de ses nombreux objectifs. Quant au soutien de l’institution parlementaire pour permettre au réseau de mener convenablement sa mission, il dira que tout sera mis en œuvre dans ce sens par le président Amadou Damaro Camara.

De son côté, l’émissaire du Premier ministre a, dans son intervention de lancement remercié les parlementaires guinéens pour la mise en place de ce réseau qui, selon elle, sera un outil qui touchera les préoccupations centrales du gouvernement.

« Ma présence ici, au nom du Premier ministre, chef du Gouvernement, est le témoignage pour toute l’importance que le Président de la République, Pr Alpha Condé accorde aux élus du peuple que vous êtes (…) Je salue donc la clairvoyance de votre réseau et vous encourage à œuvrer dans vos domaines précis. Je vous exhorte à redoubler d’effort et vous rassure que le Premier ministre et son gouvernement restent résolument engagés à vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs », dira en substance Mme Gnalén Condé.

Youssouf Keita

+224 622285400