Le dernier voyage de Kory Kondiano, ex-PAN : le RPG et la Guinée lui rendent un vibrant hommage

Décédé le mardi 27 septembre dernier à Conakry à l’âge de 80 ans, la Guinée a rendu un dernier et vibrant hommage à l’ex-président de l’assemblée nationale et grande figure du RPG Arc-en-ciel, Claude Kory Kondiano, ce vendredi 30 septembre 2022.

La famille biologique, la famille politique, amis, collaborateurs, membres du gouvernement de la transition et membres du Conseil national de la transition ( CNT), tous étaient reunis, ce matin au chapiteau du palais du peuple pour témoigner de la sampathie de celui a dirigé la 8ème législature de la Guinée.

À tour de rôle, chacun s’est souvenu de l’homme qui se repose désormais à jamais au cimetière de Cameroun. C’est le cas de la politique famille du défunt:

« La Direction nationale de notre parti a été frappée dans son cœur et, sur les plateformes de communication, nous avons enregistré des manifestations allant dans les sens des témoignages et des affections de nos responsables, militantes, militants et sympathisants sur toute l’étendue du territoire suite au décès de ce compagnon historique du Professeur Alpha Condé et de tous les membres fondateurs du RPG Arc-en-ciel », a déclaré l’ex-ministre, Marc Yombouno.

Et d’ajouter: « le RPG Arc-en-ciel n’est pas ici pour rappeler que l’avènement de l’Honorable Kory Kondiano au rang de député de la République ensuite Président de la 8éme législature puis Haut Représentant du Chef de l’Etat est le résultat des bulletins de vote affectés au parti durant les élections qui s’y rapportaient. Mais, c’est plutôt pour s’acquitter d’un devoir de mémoire pour accompagner honorablement l’homme à sa dernière demeure en ce jour du vendredi 30 septembre 2022 ».

Au nom des enfants, Seraphine Kondiano, fille aînée du défunt a déclaré: « avoir Claude Kory Kondiano comme père fut pour nous ses enfants une bénédiction. Avec papa aucun de nous n’a connu ni le fouet, ni les injures. Pour lui, il aimait d’ailleurs le dire à certaines occasions qu’il faut éduquer par la persuasion et non par la force. Car, pour lui l’emploi de la force dans l’éducation d’un enfant est un aveu d’échec…Papa, dans quelques instants, tu t’en iras comme tu es venu. Que la terre de la Guinée que tu as longtemps servie avec amour, dignité, honneur et loyauté te soit légère ».

A rappeler que l’Honorable Kory Kondiano était marié à deux (2) femmes et père de cinq (5) enfants.

Elisa Camara

+224654957322