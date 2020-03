Le directeur régional de la police de Boké galvanise ses hommes

Le directeur régional de la Police régionale (DRP) de Boké, général Lamine Diallo s’est adressé dans la matinée du lundi, 23 mars 2020 aux gens de l’unité spéciale de sécurisation des élections Une (USSEL) en les invitant à redoubler d’ardeur pour, dit-il, servir la nation guinéenne.

C’était à l’occasion de la montée du drapeau dans l’enceinte de la préfecture en présence des cadres régionaux et préfectoraux.

Le général Lamine Diallo a indiqué que « nous nous n’avons pas d’ethnie, notre ethnie c’est ce drapeau (rouge, jaune et vert). Nous n’avons pas de parti politique, notre parti politique c’est ce même drapeau. Nous sommes des sacrifices, nous devons travailler pour la Guinée, nous sommes avec le parti au pouvoir. Il est vrai que nous avons beaucoup fait dans le cadre des élections mais ce qui reste à faire est très important. Les élections constituent un système, un circuit. Notre activité c’est avant, pendant et après. Travaillez pour la Nation. Vous devez continuer à vous acquitter. Ce qui est important, c’est l’engagement. Ne vous battez jamais avec quelqu’un avec un œuf en main ». Avant de conclure :”Redoublons d’ardeur pour servir la Nation guinéenne. Que Dieu protège la Guinée et les Guinéens !”

Mamadouba Camara, Boké