‘’Le discours du président Alpha Condé est républicain, fédérant et objectif’’ (Sékou Nana Sylla, RPG)

Le discours tenu le samedi 19 septembre 2020 par le Président de la République par visioconférence lors de l’ouverture de la campagne présidentielle, continue de polariser les débats dans les rangs des acteurs politiques. Joint ce mardi 22 septembre 2020 dans l’émission ‘’Grand débat’’ de la Radio Gpp FM de Labé, Sékou Nana Sylla, membre de la cellule de communication du Rpg arc-en-ciel, nous confie que ce sont les interprétations des uns et des autres qui sont en train de sortir le discours du président de son cadre.

« Le discours du Président est en train d’être sorti de son cadre. Le Président dit quoi clairement ? Pour l’élection, soit tu votes pour le Rpg ou tu votes pour Cellou Dalein Diallo. Si tu votes pour Ousmane Kaba, tu penses que tu as voté pour Ousmane Kaba non ? C’est pour Cellou Dalein que tu as voté. Pourquoi ? Puisque Ousmane Kaba n’a aucune chance d’aller au deuxième tour. Vous savez pertinemment, il y a deux candidats poids lourds et que c’est entre ces deux-là que tout se jouera. Connaissant parfaitement la politique guinéenne, s’il y a un deuxième tour c’est entre le candidat du Rpg arc-en-ciel qui s’appelle le Pr Alpha Condé et le candidat de l’Ufdg qui s’appelle Cellou Dalein Diallo », interprète Sékou Nana Sylla.

Poursuivant, notre interlocuteur renchérit que cette réalité existe dans le débat public depuis les indépendances.

« Il est important que l’élite se mette au-dessus, que c’est un discours républicain, unitaire, fédérant, fédérateur et objectif. Le problème en Guinée c’est que cette réalité, malheureusement existe dans le débat public depuis les indépendances au point aujourd’hui qu’Alpha Condé parle ou pas, allez dans une famille peulh à Labé, vous demandez à un enfant de 5 ans qui est son candidat, il vous dira que c’est Cellou Dalein Diallo. A Kouroussa, vous demandez à un enfant de 5 ans qui est son candidat, qui ne connait même pas Cellou Dalein Diallo, il vous dira que Cellou est mauvais, c’est Alpha que je veux. Le fait de militer librement là, devrait être basé sur des raisons objectives mais la raison communautaire en Guinée a pris le pays en otage et qui est en train de nous mettre dans l’enfer que nous vivons », conclut-il.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

