Le doyen des écrivains N’ko, le pionnier Djèkaramo Kaba est décédé !!!

Djèkaramo Kaba, le doyen des écrivains de la littérature N’ko est décédé à 85 ans, lundi, 22 février 2021 à Kankan dès suite de maladie.

En effet, Djèkaramo est né en 1936 à Kankan. Il a appris l’écriture N’ko à Nzérékoré en 1956 avant l’indépendance de la Guinée. Ayant le sens de l’organisation non gouvernementale, il crée une association d’étude N’ko à Nzérékoré qu’il implantera plus tard à Kérouané et à Kankan en 1966. Il vécut une partie de sa vie à Divo (Côte d’Ivoire) avant de venir s’installer définitivement à Kankan, sa ville natale en 1985. Ayant le sens de l’organisation, les premiers modèles d’associations de promotion de l’écriture N’ko ont été établis avec son inspiration.

Djèkaramo Kaba s’est révélé plus tard en littérature N’ko avec la publication en 2004 d’un best seller intitulé badola lou gnanassoumabôlan (ߓߊ߬ߘߏ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߢߣߊ߬ߛߎ߬ߡߊ߬ߓߐ߬ߟߊ߲), traduit par le compagnon du causeur. L’ouvrage à succès fut réédité, revu et augmenté plusieurs fois.

Avec le décès de Djèkaramo Kaba à l’âge de 85 ans, c’est le dernier de la première génération des tout premiers apprenant du système d’écriture N’ko qui disparaît.

Le 23 février 2021, lors de son inhumation à Kankan, des délégations de structures N’ko lui ont rendu hommage.

Nafadji Sory Condé