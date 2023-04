Le duel entre Alpha-Doumbouya : au-delà du coup d’État du 05 septembre ? [Ibrahima Chérif]

Depuis le coup d’État du 5 septembre en Guinée, le duel politique entre l’ex-président M. Alpha Condé et le colonel Mamady Doumbouya est devenu de plus en plus évident. Cependant, il est important de se demander si ce duel ne va pas au-delà du coup d’État et si les enjeux sont plus profonds qu’une simple lutte pour le pouvoir.

Les tensions entre les deux hommes semblent avoir des racines plus anciennes et complexes, et leur rivalité pourrait avoir des conséquences pour la Guinée. Ce duel est au centre de l’actualité guinéenne, attirant l’attention de la plupart des Guinéens. En tant qu’analyste politique, il est important d’aborder ce sujet pour comprendre l’enjeu de cette lutte qui semble interminable.

Le conflit entre Condé et Doumbouya pourrait avoir plusieurs origines. Une explication possible est la lutte de pouvoir. Une autre raison pourrait être la corruption perçue du gouvernement de Condé, ainsi que la question des prisonniers ( Kassory et autres).

De plus, Condé a du mal à accepter sa chute humiliante du pouvoir, c’est pourquoi toutes les actions de la junte sont considérées comme une manipulation. Puisqu’il n’a jamais signé sa démission, il pense qu’il est capable d’influencer le pouvoir de Doumbouya pour gagner le cœur des Guinéens depuis dans sa villa en Turquie.

Quant à Doumbouya, a peur de Condé pour ne pas compromettre la transition, car il suppose que Condé est très habile dans les tactiques politiques. La junte fait tout pour empêcher l’ancien président d’utiliser ses solides relations pour le voler la vedette. Bien que la raison apparente de ce duel soit le coup d’État, de nombreuses explications ont émergé suggérant qu’il pourrait y avoir des motifs plus profonds et des enjeux cachés derrière cette rivalité. Certains ont évoqué même le fait que Condé avait commencé à prendre ses distances avec Doumbouya avant le coup d’État, ce qui aurait précipité ce dernier. D’autres ont souligné le rôle joué par les puissances étrangères pour créer un écart entre les deux hommes.

Par conséquent, l’actualité guinéenne est marquée par le décès de Hadja Djené Condé, l’ex première dame et épouse de l’ancien président Condé. Cette situation crée des tensions entre Mr Condé et d’autres parties (Gnalen Kaba et le gouvernement de la transition) qui estiment différemment de la gestion du corps. Soudainement, un audio fait ressortir la méfiance entre les parties, et la junte est considérée comme étant impliquée dans ces événements.

Ce duel entre Condé et Doumbouya ne doit pas être vu comme un simple conflit entre deux individus, mais plutôt comme le reflet d’enjeux plus vastes et complexes qui concernent notre unité. Il est donc essentiel de comprendre les causes profondes de ce conflit et de travailler ensemble pour trouver des solutions.

Ibrahima CHERIF, politologue