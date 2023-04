Le FDSI bénéficie d’un don de la part de la Banque Mondiale

Le Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI) a bénéficié ce vendredi 14 avril 2023 d’un don de matériel de travail de la part de la Banque Mondiale, à travers l’Unité de Gestion du Projet de Renforcement de Service et Capacité Sanitaire (UGPRSCS).

La cérémonie de remise a eu lieu dans la salle de réunion de la Direction Générale du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI) sous la présidence du Directeur Général du FDSI, M. Lansana Diawara.

Très émus de ce geste, le DG du FDSI, M. Lansana Diawara a exprimé sa satisfaction de recevoir ce don venant de la Banque Mondiale, à travers l’Unité de Gestion du Projet de Renforcement de Service et Capacité Sanitaire (UGPRSCS).

« Ce n’est pas la première fois que cette institution internationale (Banque Mondiale) nous assiste sur le plan matériel. Elle en a fait auparavant. Aujourd’hui encore, nous recevons d’autres matériels de travail dont des smartphones et des tablettes. Donc, nous ne pouvons que leur remercier et leur rassurer que ces outils de travail seront utilisés à bon escient par les cadres du FDSI », a-t-il promis avant de signaler d’autres besoins dont le FDSI souhaite être assistés encore.

« Le travail que nous menons est un travail de tous les jours. Donc, le besoin augmente tous les jours aussi. C’est pourquoi, on ne va pas se fatiguer à demander toujours à nos partenaires de nous assister afin qu’on puisse réussir notre mission dans l’intérêt des citoyens guinéens. Actuellement par exemple, nous n’avons que deux véhicules de service et pourtant nous bougeons beaucoup pour des activités à l’intérieur du pays. Le plus souvent même, nous sommes obligés de prendre des véhicules en location et ce qui nous coûte extrêmes chère. Donc, si la Banque Mondiale pouvait nous aider dans ce sens aussi, ça serait vraiment bon pour notre Direction Générale », a lancé M. Lansana Diawara.

De son côté, le chef de la délégation des donateurs (Banque Mondiale) est revenu sur la quantité de ce don et les raisons d’assister cette Direction Générale qui relève du Ministère de la Promotion Féminine de l’Enfance et des Personnes Vulnérables (MPFEPV).

« Cet important don est composé de 200 smartphones marque Samsung Galaxy A13 et 50 tablettes. Il vise à renforcer les capacités des travailleurs de la Direction Générale du FDSI dans le cadre de la mise en place du Registre Social Unifié RSU en Guinée », a fait savoir le chef de la délégation de l’UGP du Projet de Renforcement des Services et Capacité Sanitaire.

Cellule de la communication du FDSI