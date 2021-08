Le fédéral de l’UFDG de Matam, Sorya Bangoura détenu : Joachim en parle…

Le secrétaire fédéral de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) dans la commune de Matam, Sorya Bangoura et proche du l’opposant Cellou Dalein Diallo, a été arrêté hier vendredi 6 août à son “domicile” privé à Matam par les forces de défense et de sécurité et conduit au commissariat central de Matam où il est détenu.

Contacté par notre rédaction ce samedi 7 août, le coordinateur par intérim de la cellule de communication de l’UFDG, Joachim Baba Millimono, qui a confirmé l’information, a donné ces précisions : « la mesure d’interdiction liée à la COVID-19 concerne les bars et les boîtes de nuit. Les hôtels et les motels ne sont pas concernés. Maintenant, les gens viennent louer pour des courts séjours à son domicile, mais ce n’est pas une boîte de nuit. C’est là-bas qu’on est venu l’arrêter, que c’est bondé. Ceux qui sont venus l’arrêter ont dit qu’il y a une boîte de nuit, mais il n’y a pas une boite de nuit chez moi. Vérifiez. Jusqu’à preuve du contraire, ils refusent de venir vérifier chez lui. On le maintient là-bas. Mais c’est un alibi. Soria Bangoura, c’est le fédéral de l’UFDG de Matam et puis avec l’annonce des manifestations que nous avons faites là, on sait que le pouvoir craint gros. C’est ça.»

Poursuivant, il dira ceci : « il y avait même un des ses clients qui était arrêté. Il s’est battu pour que celui-ci soit relâché et maintenant lui il a été maintenu là-bas. Et pourquoi on le maintient. On ne le dit pas puisqu’il n’a pas de boîte de nuit, ni de maquis encore moins de restaurant chez lui.», a-t-il précisé.

Mamadou Yaya Barry

622266708