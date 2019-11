Le FNDC accuse les forces de l’ordre d’avoir ouvert le feu sur le cortège funèbre (communiqué)

Le FNDC a appelé ce lundi 4 Novembre 2019 à une marche funèbre afin d’accompagner les victimes de la répression sanglante des manifestations des 14, 15 et 16 octobre à leur dernière demeure et de leur offrir des obsèques dignes de leur rang de martyrs de la Nation.

Contre toute attente, ces moments de recueillement et de prières se sont très rapidement mués en véritable tragédie dépassant l’entendement humain. Les forces de l’ordre et de sécurité ont ouvert le feu sur le cortège funèbre entraînant la mort de trois personnes et plusieurs blessés par balles. Ce sont de nouveau trois jeunes victimes qui ne rentreront pas chez elles ce soir, trois jeunes victimes arrachées à l’affection de leurs familles sans qu’elles n’aient eu le temps de se dire au revoir. Mais jusqu’où ira le régime d’Alpha Condé dans la répression de citoyens guinéens et le mépris ouvertement affiché de la vie humaine ? Jusqu’à quand continuera-t-il à endeuiller des familles guinéennes dans l’impunité la plus totale ?

La cruauté du régime a atteint son paroxysme, repoussant jour après jour les limites du supportable. Sinon, comment expliquer qu’après avoir assassiné sauvagement 11 personnes, les forces de défense et de sécurité puissent, sans aucune justification, ouvrir le feu sur un cortège funèbre, ajoutant encore d’autres victimes aux précédentes, perturber la prière funéraire et les enterrements en pulvérisant de gaz lacrymogène la mosquée et ses occupants ? Tout ceci sans épargner la dernière demeure des disparus : le cimetière.

Le FNDC présente ses condoléances les plus émues aux familles des victimes et se tient résolument à leurs côtés en ces circonstances particulièrement douloureuses…