Le FNDC annonce la reprise de la résistance les mercredi et jeudi prochains

Le FNDC félicite le courage et la détermination du peuple de Guinée et plus particulièrement la bravoure de toutes les femmes qui ont pris le devant des manifestations de cette semaine.

La responsabilité d’empêcher le putsch constitutionnel revient entièrement au peuple de Guinée notamment à sa jeunesse dont l’avenir et le rêve d’une Guinée démocratique sont en train d’être brisés. C’est pourquoi le FNDC, continuera la résistance citoyenne active et permanente le mercredi 19 et jeudi 20 février 2020 sur le territoire national.

Le FNDC appelle les antennes à pendre toutes les dispositions pour la réussite des journées de manifestations.

Rien n’arrêtera ce noble combat engagé contre le clan de mafieux qui dirige notre pays et qui dilapide nos ressources en maintenant les populations dans la misère tout en voulant compromettre l’espoir d’une alternance démocratique en Guinée.

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons!

Conakry, le 15 février 2020