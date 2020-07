Le FNDC annonce que l’élève Alhassane Barry, tué par balles, sera inhumé mardi prochain

COMMUNIQUE-Le FNDC informe le peuple de Guinée, l’opinion nationale et internationale de l’inhumation d’une énième victime de la répression meurtrière de la dictature

d’Alpha Condé contre sa propre population.

Alhassane Barry, un élève âgé de 18 ans, a été tué par balles des forces de défense et de sécurité le 21 juillet 2020 à Conakry.

La levée de corps est prévue ce mardi 28 juillet 2020 à 10h00 à l’hôpital Sino-Guinéen et l’itinéraire du cortège funèbre partira de ce centre

hospitalier pour le cimetière de Bambéto où l’enterrement aura lieu à 12h00.

Le FNDC appelle les citoyens de Conakry à se mobiliser massivement dans le plus grand respect des mesures barrières contre la Covid-19 pour rendre un

vibrant hommage à notre martyr.

Le FNDC adresse ses condoléances à la famille d’Alhassane ainsi qu’à toutes les familles endeuillées par le régime d’Alpha Condé. Nous les rassurons de

tout notre soutien et de notre détermination à leur rendre justice.

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons!

Conakry, le 26 juillet 2020