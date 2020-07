Le FNDC condamne la violence d’Etat et promet de mettre fin au rêve diabolique d’Alpha Condéet à l’injustice

Les forces de défense et de sécurité réquisitionnées par le régime pour réprime la manifestation du 20 juillet ont tué deux citoyens, tous par balles.

Le FNDC adresse ses sincères condoléances aux familles des deux compatriotes lâchement tués par des armes de guerre utilisées contre les

opposants au coup d’État constitutionnel d’Alpha Condé.

Privant les familles endeuillées de tout espoir de justice et de toute compassion, le Gouvernement a publiquement nié ce triste bilan de la répression qu’il a

ordonnée ainsi que l’usage des armes de guerre contre les manifestants.

Ces tueries, blessures par balles et kidnappings traduisent dans les faits le terrorisme d’État instauré par Alpha Condé pour imposer son projet de troisième

mandat au peuple de Guinée.

Par ailleurs, comme à Coyah, Dubréka et Boké, le FNDC dénonce et condamne énergiquement les mêmes pratiques de violence d’État, de répression sanglante

et d’arrestation massive des manifestants apolitiques à Kankan et à Siguiri.

Cette terreur généralisée employée par Alpha Condé vise à réprimer toute forme de contestations et d’expression citoyenne dans le seul but de conserver le

pouvoir dont lui seul et ses acolytes profitent.

Le FNDC se battra corps et âme pour mettre fin à son rêve diabolique et à l’injustice. Aucun de ces crimes odieux ne restera impuni.

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons!

Conakry, le 22 juillet 2020