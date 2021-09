Le FNDC échange avec l’ambassade des États-Unis

Sur invitation de l’ambassade des ÉTATS-UNIS EN GUINÉE, la coordination nationale du FNDC a été reçue par l’ambassadeur et ses conseillers.

Au menu des échanges:

-La situation politique du pays ,

– L’organisation d’un processus de transition démocratique pour un retour à l’ordre constitutionnel.

La coordination nationale, représentée à cette rencontre par Oumar Sylla Foniké Mengué, Ibrahima Diallo, Sekou Koundouno et Bailo Barry, a partagé au diplomate Américain sa vision de la transition et ses attentes tout en sollicitant l’implication et l’accompagnement des États-Unis pour une transition réussie en Guinée.

L’ambassadeur a réitéré sa volonté de continuer les échanges avec la coordination nationale du FNDC sur la situation sociopolitique du pays.

La Cellule de communication du FNDC