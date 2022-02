Le Fndc exige la publication de la liste des membres eu CNRD (communiqué)

Le FNDC exige la publication de la liste des membres du CNRD par devoir de transparence et de responsabilité dans la conduite de la transition.



La charte de la transition Guinéenne dispose dans son article 37 alinéa 1er que « le comité national de rassemblement pour le développement, CNRD, est l’organe central de définition et d’orientation stratégique de la politique économique, sociale, culturelle et de développement du pays ».



Au regard du rôle et des responsabilités ainsi conférés au CNRD et par souci de transparence dans la gestion de la transition, le FNDC exige la publication sans délai de la liste de tous les membres du CNRD.



La coordination nationale du FNDC informe l’opinion nationale et internationale que cette exigence repose sur la nécessité pour les citoyens d’identifier, d’une part, ceux qui prennent des décisions susceptibles d’impacter leurs droits, et, d’autre part, de situer d’éventuelles responsabilités des actes et décisions du CNRD.



La Coordination du FNDC, fidèle à ses engagements et à ses principes, mettra tout en œuvre pour la réussite de la transition dans le respect des lois de la République.



Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons!



Conakry, le 22 février 2022



La coordination Nationale