Le Fndc invite la Centif ou la Crief à publier la liste des fonctionnaires soupçonnés de blanchiment…

🔴COMMUNIQUÉ🔴À la prise du pouvoir par l’armée guinéenne le 5 septembre 2021, le CNRD a gelé les comptes de l’Etat, des fonctionnaires, anciens ministres et responsables des régies financières pour faire la lumière sur la gestion du régime déchu.

La société civile guinéenne s’est félicitée de cette mesure conservatoire prise par le CNRD.

Par devoir de transparence et de redevabilité, six mois après la prise du pouvoir par le CNRD, la Coordination nationale du FNDC invite la cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) ou le procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF), à publier la liste des fonctionnaires soupçonnés de blanchiment des capitaux et d’enrichissement illicite avec les montants correspondants sur leurs comptes bancaires.

La Coordination nationale espère qu’à travers cette action, la population guinéenne sera édifiée sur la situation dans laquelle se trouve les finances publiques et de l’utilisation faite de ses contributions. La Coordination nationale du FNDC soutient et encourage toute initiative de moralisation de la vie publique.

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons!

Conakry, le 09 mars 2022

La coordination Nationale