Le FNDC lance une collecte de fonds pour financer son combat contre le 3è mandat

Pour mieux combattre l’adoption d’une nouvelle constitution pouvant aboutir à un troisième d’Alpha Condé, le front national pour défense de la constitution (FNDC) a lancé une campagne de collecte de fonds. Ce lundi, 16 décembre, lors d’une conférence de presse, le coordinateur du FNDC a expliqué que cette campagne vise à soutenir ceux qui tombent dans la lutte contre le troisième mandat.

Abdouramane Sano, entouré de ses collaborateurs a indiqué que le dispositif pour cette collecte de fonds a été mis en place depuis le mois d’octobre mais que c’est l’arrestation des leaders des FNDC qui a changé le cours normal des choses.

‘’Nous savons pertinemment qu’il y a un besoin de mobilisation de ressources et c’est la raison pour laquelle que nous nous sommes lancés dans cette campagne. Mais à peine qu’on mettait en place le dispositif pour mobiliser les fonds, le cours des choses a changé. Tout de suite, un certain nombre de leaders ont été arrêtés et cela a détourné systématiquement l’opinion nationale sur la réalité et détourné l’attention ou les priorités du FNDC et de ses antennes sur leur libération ou sur comment maintenir le cap de la lutte’’, a expliqué M. Sano, expliquant ce à quoi ces fonds seront destinés.

‘’Nous sommes face à des défis financiers importants. Ils étaient en train de dire que c’est Cellou Dalein ou c’est Sidya qui finance le FNDC pendant que tout le monde sait où l’Etat prenait son argent heureusement que preuve a été donnée que personne ne finance le FNDC. Parce que chaque fois que nous disons : ‘’sortons ». Ce sont des millions de personnes qui sortent. Donc s’il y a des blessés, il faut les soigner, s’il y a des interpellations abusives, il faut les soutenir. Il faut donc qu’on s’organise et tout cela a un coût. Donc nous avons lancé cette opération et nous comptons aujourd’hui booster cette recherche de financement et surtout de faire en sorte que tout le monde sache d’où viennent les ressources du FNDC, qu’on sache que c’est le peuple qui finance’’, a-t-il ajouté.

Une plateforme a été mise en place et les contributions ont déjà commencé. Selon le FNDC, plus de 9000 dollars américains ont été à ce jour, mobilisés.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39