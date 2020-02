Le FNDC menace de traduire en justice Awada et Siké, appelle la Croix-Rouge à fermer son bureau en Guinée

Face à la presse, mardi, le front national pour la défense de la constitution (FNDC), à travers Sékou Koundouno, a menacé de traduire devant les juridictions internationales les responsables d’hôpitaux et cliniques de la place (en particulier les directeurs généraux des hôpitaux Ignace Deen et Donka, Dr Mohamed Awada et Fatou Siké Camara) qui refuseraient de recevoir des victimes de la répression policière lors des manifestations.

“Quiconque s’entêterait à refuser un blessé ou un mort, je vous assure que l’intéressé, le FNDC lui fera regretter pour le reste de sa vie. Soit on ferme la clinique ou l’hôpital public”.

Selon Sékou Koundouno, ‘’si dans un Etat, les structures sanitaires composées de médecins, infirmiers et docteurs d’Etat qui ont prêté serment de soigner même le plus pauvre des Guinéens rentrent dans un militantisme aveuglé au service du prince (Alpha Condé) et de son clan mafieux, je pense que nous sommes dans un état néant où nous avons perdu tous les repères“.

Et d’ajouter : “Mon message s’adresse particulièrement aux directeurs des deux grands hôpitaux, Dr Mohamed Awada et à madame Fatou Siké Camara. S’ils sont réellement à la solde de monsieur Alpha Condé, que les futurs blessés et morts du FNDC qu’ils ne puissent pas les recevoir dans ces hôpitaux, ils verront le FNDC. Nous demanderons que si ces hôpitaux-là sont une propriété privée du gouvernement actuel. Dans les jours qui suivent, tout cas de blessé et de mort non reçus que nous compterons, la main sur le Coran, le FNDC les traduira devant les juridictions internationales“.

Pour lui, le refus de revoir des victimes dans ces hôpitaux découle ‘’du plan machiavélique dressé dans le seul but d’effacer toutes les pistes et épreuves de l’assassinant sauvage des manifestants du FNDC qui ne réclament que le respect de leur constitution’’. Ils sont allés jusqu’à menacer certaines cliniques qui reçoivent les blessés, fulmine M. Koundouno.

“Je lance ici un appel au nom de la coordination nationale du FNDC, à tous les citoyens et à toutes familles qui auront des blessés, des morts qu’ils les conduisent dans les hôpitaux publics ou dans les cliniques ils seront reçus. Quiconque s’entêterait à refuser de recevoir un blessé ou un mort, je vous assure que le FNDC lui fera regretter pour le reste de sa vie. Soit on ferme la clinique ou l’hôpital public. Ça, c’est dès demain comme nous entrons dans la toute dernière phase de la résistance citoyenne et active. Que le peuple de Guinée soit rassuré que les hôpitaux Donka, Ignace Deen et d’autres hôpitaux publics vont les recevoir”.

Parlant du cas de la croix rouge qui n’intervient plus sur le terrain pendant les manifestations du FNDC, Koundouno de lâcher : ‘’pour le comportement inhumain de la croix rouge, une instance qui est censée apporter de l’aide au gens dans les manifestations, même en temps de guerre, nous lançons un appel solennel à l’organe-mère de la Croix-Rouge de fermer le bureau de Guinée“.

Elisa Camara

