Le FNDC publie la liste N°1 “des bras judiciaires du 3è mandat”

Depuis le début de son combat contre le changement de constitution, le FNDC n’a cessé de dénoncer le parti pris de la Justice en faveur des fossoyeurs de ladémocratie et de l’État. Ce parti pris s’est traduit par des poursuites injustifiées, des détentions provisoires illégales et des condamnations particulièrement iniques contre les responsables et sympathisants du FNDC.

L’État s’est particulièrement appuyé sur un certain nombre de magistrats pour mener à bien son entreprise de musellement des acteurs de la société civile et des acteurs politiques opposés au projet de présidence à vie.

Parmi ces magistrats, dont certains ont toujours agi comme des militants en violation de leur serment, il y en a qui se sont particulièrement illustrés et qui méritent d’être connus de tous les Guinéens et la communauté internationale. Communiqué…