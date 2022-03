Le FNDC rejette condamne les manoeuvres du CNRD sur la durée de la transition

🔴COMMUNIQUÉ🔴La Coordination Nationale du FNDC a été interpellée par l’opinion publique sur le document qui circule portant chronogramme de la transition guinéenne.

La Coordination Nationale du FNDC confirme l’authenticité de ce document( qui sera soumis au CNT les prochains jours) sur la base des informations en sa possession.

La Coordination Nationale du FNDC fidèle à ses engagements et ses principes informe l’opinion nationale et internationale qu’elle s’opposera avec détermination à toute idée d’une transition longue.

La Coordination Nationale du FNDC invite les citoyens à rester mobilisés pour une éventuelle reprise des manifestations pacifiques citoyennes à l’effet de sauver la transition en cours.

La Coordination Nationale du FNDC invite le président de la transition, colonel Mamady Doumbouya, à prendre ses responsabilités pour remettre la transition sur les rails à défaut d’être tenu pour le seul responsable de tout ce qui adviendra des conséquences du dérapage de la transition.

La coordination nationale du FNDC rappelle que sur la base de l’article 77 de la charte de la transition, il est urgent d’ouvrir un dialogue entre le CNRD et les Forces Vives de la Nation pour s’accorder sur la durée de la transition.

Conakry, le 01 mars 2022

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons !

La Coordination Nationale