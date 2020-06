Le football guinéen retrouvera-t-il le sommet de la gloire avec la naissance de l’Union des ligues régionales ?

C’est désormais effectif, le conseil des ligues régionales de football vient de créer l’union des ligues régionales de football de Guinée (ULRFG) avec un bureau de 7 membres pour une durée de 2 ans.

Cette union aura la lourde tâche de redynamiser le football de la base au sommet en organisant la coupe du président de la fédération guinéenne de football, le tournoi de l’Union des ligues dans les régions, la relance du football féminin à travers un tournoi annuel. Aussi et surtout, elle devra s’intéresser aux affaires sociales de ses différents membres. Elu à la tête de cette union, le président de la ligue régionale de football de Kindia, Moussa Orlando Camara s’exprime en ces termes :

« L’objectif de cette union c’est de redynamiser les activités des différentes ligues régionales de notre pays et pour ça, il fallait chercher à créer un moyen de travail qui est l’union que nous venons d’installer. J’avoue que les ligues sont là depuis 30 ans, mais cette fois-ci avec la création de cette union, nous allons œuvrer dans le sens du développement du football d’abord à la base et pour transcender beaucoup de choses. Je suis une fois de plus ravi pour ces assises qui sont couronnées par la création d’une union au niveau des différentes ligues du pays. La fédération guinéenne de football, c’est notre tutelle et si nous sommes jusqu’à ce niveau, j’avoue que la fédération se bat beaucoup pour pouvoir mettre ce qu’il faut à notre disposition pour jouer les compétitions. Ce que nous sommes en train de faire c’est aider la fédération et nous estimons qu’elle sera notre appui dans le cadre du développement de ce football que nous chérissons. »

Sur ce, voici l’équipe qui dirigera le bureau exécutif de cette union des ligues régionales de football :

Président : Moussa Orlando Camara de Kindia

Vice-Président : Diawara Sayon Perrier de Faranah

Secrétaire Général : Adimi Mamadou Saliou de Conakry

Trésorier : Ibrahima Mégha Condé de Kankan

Chargé des compétitions : Salif Kansita Camara de Kindia

Chargé de la communication et information : Elhadj Abdourahmane Tata Diallo de Mamou

Chargé des affaires sociales : Mamadou Binta Yaya Diallo de Conakry

Kalidou Diallo, correspondant à Coyah