Le footballeur Sékou Yalani Camara dans son lit d’hôpital : ‘’aidez-moi, je veux rejouer’’

Alité à l’hôpital sino-guinéen il y a de cela quelques mois, l’attaquant de l’équipe ‘’Fanion de Kindia’’, Sékou Yalani Camara est toujours dans une mauvaise posture. Selon nos informations, le joueur pris en charge par le mécène Mamadou Antonio Souaré doit être évacué pour lui permettre de regagner l’usage de son bras.

Seulement depuis l’annonce de ce voyage, les choses ne marchent plus comme avant. Selon quelques proches du joueur, le bienfaiteur, Antonio n’a jusqu’à présent réagi en ce qui concerne le voyage de l’espoir de la ville pépinière du football. Une situation qu’ils expliquent par les épreuves que traversent le patron de la Féguifoot. Et, pour sauver la carrière de l’ex-joueur de la fusion sportive, ses parents et proches lancent un SOS a l’endroit des personnes de bonne volonté.

Blessé lors du derby Kindianais à Friguiagbé au compte de la 15ème journée de la ligue 2 du championnat guinéen, l’espoir pour Sékou Yalani Camara a tapé à nouveau dans le ballon s’amenuise au jour le jour.

Contacté ce mercredi 4 août 2021, le chouchou des fans du cur rond a laissé entendre qu’il se remet à Dieu. ‘’Actuellement, je n’ai pas assez d’espoir. C’est vrai que papa Antonio nous aide et il fait son mieux mais nous comprenons les épreuves qu’il traversent. Selon les médecins, si je ne suis pas évacué, ça serait très difficile pour moi. Aujourd’hui, je me remets uniquement à Dieu. Les médecins viennent de faire mon pansement, mais franchement, rien ne va. Je demande alors les bonnes personnes de m’aider, j’aime le football et je veux rejouer’’, dit en larmes Sékou Yalani Camara.

Sur sa page Facebook, le coach de son ancien club, Fusion sportive n’a pas tardé à lancer l’alerte : ‘’Salut, je tiens à vous mettre au courant de la situation de notre jeune champion qui traverse des moments difficiles du coté de Conakry. Notre bienfaiteur Antonio Souaré qui na ménagé aucun effort pour le soutien moral, physique et financier, semble avoir des difficultés à continuer son oeuvre. Pour le moment, nous ignorons les causes de cette difficulté. J’attire en effet, l’attention de tout le monde, aidons notre champion a surmonté cette eupreuve difficile’’, dira entre autres Coach Deen.

Du côté de la direction de Gangan FC, c’est un abandon total. Selon des sources sûres, les responsables de Gangan FC se rendent rarement au chevet du jeune Yalani.

‘’A commencé d’abord par le président de l’équipe, cela fait plus de trois semaines, il ne vient pas ici. Pourtant chaque jour on paye 50 000 pour le lit et ça fait 20 jours que nous n’avons rien payé. Parfois quand on essaye de raconter nos difficultés aux gens pour sauver la situation de Yalani, il nous gronde. Tantôt, il nous dit qu’il est à Kindia pourtant les gens nous disent qu’il est ici même à Conakry. Aujourd’hui, c’est lui qui est entre nous et Antonio et nous ne savons concrètement ce qui se passe. On a l’impression que Banfa n’est pas soucieux de notre cas pourtant c’est dans son équipe que Sékou a eu cette blessure. Nous demandons de l’aide, la mère auprès du jeune ne sait plus quoi faire, chaque jour elle pleure’’, nous a confié un proche se trouvant au chevet de Sékou Yalani Camara.

Très jeune, rapide et ayant une lucidité technique à l’évidence, Sékou Yalani Camara a marqué trois (3) buts cette saison pour l’équipe de Kindia et il a été nommé parmi les révélations de la ligue 2 du

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10

championnat guinéen.