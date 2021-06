Le forum Ibrahim se tiendra en ligne : de grands noms invités, Issoufou la vedette !!!

La Fondation Mo Ibrahim (MIF) organise du 3 au 5 juin prochain un événement phare, l’Ibrahim Governance Weekend (IGW)

Selon une note parvenue à Mediaguinee -qui participera à l’événement-, l’IGW rassemble des voix issues de la jeunesse et des décideurs des quatre coins d’Afrique et d’ailleurs pour débattre de questions d’une importance capitale pour le développement du continent. L’IGW 2021 se concentrera sur les répercussions de la COVID-19 en Afrique, et sur la manière de s’en relever.

Organisé en ligne pour la première fois, informent les organisateurs, cet événement unique explorera les impacts sanitaire, économique, social et politique de la pandémie pendant les sessions du Forum Ibrahim, qui se tiendra sur 3 jours.

Les discussions, précise la Fondation, s’appuieront sur de nouvelles recherches menées par la Fondation Mo Ibrahim et disponibles dans le Rapport du Forum 2021, qui sera publié avant l’événement et proposera une vision d’ensemble des répercussions de la pandémie en Afrique. Ce document démantèlera aussi des perceptions erronées et mettra en évidence les bonnes pratiques du continent.

Lors de la Cérémonie du leadership, la Fondation rendra également hommage à l’ancien président du Niger Mahamadou Issoufou, lauréat 2020 du Prix Ibrahim pour un leadership d’excellence en Afrique.

Parmi les intervenants, il y a entre autres Dr Ibrahim Mayaki, Directeur général de l’Agence de développement de l’Union africaine, Mme Amina Mohammed, Vice-Secrétaire générale adjointe de l’Organisation des nations unies, Dr John Nkengasong, Directeur d’Africa CDC, Mme Ellen Johnson Sirleaf, ancienne Présidente du Libéria, Coprésidente du Groupe indépendant sur la préparation et la riposte à la pandémie et Dre Vera Songwe, Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Afrique de l’Organisation des nations unies.

Noumoukè S.