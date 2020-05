C’était attendu. Ismaël Condé, fervent défenseur de la nouvelle constitution et candidat recalé à la députation du RPG à Matam a été exclu mardi du parti au pouvoir. Une décision qui fait suite à une demande des six sections RPG Arc-en-ciel de Matam qu accusent le jeune de s’en prendre aux symboles du parti dont le fondateur et président de la République Alpha Condé.