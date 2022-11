Dakar : le général Abdoulaye Keita chez Macky Sall, un « message d’apaisement » délivré…

Au huitième forum international sur la paix et la sécurité qui s’est tenue les 25 et 26 octobre derniers, à Dakar, au Sénégal, la Guinée devait être initialement représentée par ses ministres des affaires étrangères, Morissanda Kouyaté et délégué à la défense nationale, Aboubacar Sidiki Camara. Finalement, c’est le général Abdoulaye Keïta « Commando fakhè » qui a représenté le pays. Pourquoi?

Selon l’hebdomadaire panafricain Jeune Afrique (JA) qui cite des sources dans l’entourage du président sénégalais Macky Sall, la proximité du président sénégalais avec celui de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalò, président en exercice de la CEDEAO et Cellou Dalein Diallo ne serait pas du goût de la junte militaire guinéenne, dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya.

A Dakar, le général Abdoulaye Keïta était accompagné selon Jeune Afrique du consul au Sénégal, du chargé d’affaires à l’ambassade de Guinée, le ministre conseiller, Patrice Camara.

Alors qu’il était censé rencontrer la ministre des affaires étrangères du Sénégal, le général Abdoulaye Keïta s’est finalement entretenu avec Macky Sall à qui il a délivré un « message d’apaisement », informe JA.

Le général Abdoulaye Keïta a été nommé inspecteur général des armées quelques semaines seulement après le coup d’État qui a renversé le président Alpha Condé, le 5 septembre dernier.

Sadjo Bah