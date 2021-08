Le général Bouréma Condé félicite Tibou Kamara (Ibrahima Diallo)

Le Ministre de l’Administration du Territoire, le Gl Bourema Condé a, lors du conseil extraordinaire du 10 Août 2021 dernier, informé le Conseil de l’initiative du Ministre de l’Industrie auprès des industriels en faveur des populations sinistrées, victimes des inondations.

Ces aides ont été reçues par le Service National de l’action Humanitaire qui relève de son département.

Le Premier Ministre a au nom du Conseil félicité le Ministre pour cet exemple de solidarité gouvernementale.



C’est un important dons de plusieurs natures que le Gl Bourema Condé, Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a mis à la disposition des victimes à travers le service humanitaire de son département qui a déjà commencé la distribution des contributions des volontaires, récoltées par le Ministre d’État, ministre de l’Industrie et des PME.

A cet effet, le Ministre Porte-parole du gouvernement et Conseiller Spécial du Président Alpha Condé, leur a demandé d’orienter toutes ces quantités et tous les numéraires à l’administration du territoire qui pourra s’en charger de la répartition judicieuse de ces dons à l’endroit des nécessiteux.



Homme de consensus, de convictions et doté d’un génie qui le place loin devant, Tibou Kamara, c’est aussi l’homme de l’arbre à palabres. Il arrive à trouver la meilleure voie de solution pour résoudre les situations inquiétantes et éviter les coûteux litiges. Il a toujours incarné la volonté de réussite et le goût de la vérité. Ce qui d’ailleurs, joue pleinement en sa faveur dans n’importe quel milieu professionnel.

Il rassure ses collaborateurs et active quotidiennement dans le bon sens le rapprochement de toutes les parties et le respect de la bonne conscience de son entourage.

Abattant un travail magistral à la dimension de sa sincérité et de son engagement volontaire et solidaire d’aller de l’avant, il devient ainsi le repère d’une nouvelle génération de politiciens guinéens qui a la réputation d’avancer et le goût d’aider les autres en tous lieux et en toutes circumstances. Il a don le naturel de soi et l’humilité grandiloquente qui dicte ses choix et le bon sens qui caractérise ses actes.

Comme il aime à dire souvent, chacun des collaborateurs du chef de l’État doit l’aider à réussir son mandat, à être plus proche du peuple pour lequel, il a consenti toute une vie de lutte pour un partage juste et équitable des resources du pays.

Faire du bien tant que le coeur me battra est son créneau de toujours.

Tibou Kamara a toujours eu une confiance et de l’estime pour son aîné et collaborateur, le Gl Bourema condé qui connaît parfaitement bien la Guinée et les Guinéens pour avoir sillonné les villages les plus reculés de notre pays.

Et le Ministre Bourema Condé est toujours resté à l’écoute de nos compatriotes pour vivre au quotidien leurs préoccupations.



Ibrahima Diallo

Journaliste et Écrivain.