Le gouvernement interdit la marche du FNDC, réquisitionne la force publique

Le gouvernement guinéen, dans une déclaration lue par le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation à la télévision nationale, a interdit la manifestation annoncée de ce lundi, 20 juillet du FNDC contre un 3è mandat pour Alpha Condé et pour une élection présidentielle transparente. Le général Bouréma Condé a annoncé que l’Etat réquisitionne la force publique pour maintenir l’ordre avec des moyens conventionnels. Non sans rappeler que le pays est frappé par la pandémie de Covid-19 qui a déjà fait plus de 30 morts.