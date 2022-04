Le gouverneur de Kankan a bien dit ça !! (Audio)

« (…) Normalement à la justice quand tu as le titre foncier, le terrain est inattaquable mais ce n’est pas le cas pour un domaine de l’Etat. Si un domaine de l’Etat doit être déclassé c’est-à-dire quitter de la propriété de l’Etat pour être une propriété privée, il y a des documents qu’il faut fournir. Celui qui sait qu’il a ces documents, c’est-à-dire un décret de déclassification signé par le président de la république, quel que soit le président, ça peut être du feu Ahmed Sékou Touré, ça peut être du feu Lansana Conté, ça peut être du professeur Alpha Condé, mais que ça soit un décret qui dit que ce domaine était pour l’Etat mais ça revient au privé, celui qui envoie ce document on va le laisser. Mais le titre foncier, le plan de masse et l’attestation de vente ne constituent pas des documents pour nous arrêter dans la récupération des domaines de l’Etat. (…) »