Le gouverneur de Kankan à Kourémalé : ”la zone est très sensible, donnez-vous la main”

Ce Samedi 29 août 2020, le gouverneur de la région administrative de Kankan accompagné de plusieurs personnalités de la région a été accueilli en pèlerin par les populations frontalières de Kourémalen. D’après nos informations, c’est la première fois que Sadou Kéita effectue une visite dans cette partie frontalière avec le Mali à 74 Km de la commune urbaine de Siguiri, depuis sa nomination à la tête du gouvernorat de Kankan.

Cette visite du gouverneur s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation de la paix entre les deux Kourémalen mais aussi raffermir la concorde sociale entre les citoyens de Kourémalen-Guinée tout en leur expliquant l’utilité de l’entente. Avant tout d’abord, c’est le président du district de Kourémalen-Guinée Elhadj Badamako Adama Kéita qui a prononcé les premiers mots de bienvenue à la délégation.

« Aujourd’hui c’est un ouf de satisfaction pour nous les Kourémaléka. Nous sommes à la frontière et nous vivons dans l’entente, la quiétude sociale, la paix, parce que nous au dernier village de Guinée et premier village du Mali, la population de Kourémalen-Guinée va jusqu’à 13 000 habitants et l’activité principale c’est l’agriculture, l’élevage et l’orpaillage mais Dieu merci, les deux Kourémalen vivent en paix », déclare le président de district.

En prenant la parole, le secrétaire général chargé de l’information du bureau du district Mohamed Camara a clairement énuméré les différentes réalisations faites par le bureau du district de Kourémalen-Guinée depuis son installation en 2012.

« Depuis la mise en place de ce bureau du district, beaucoup de réalisations ont été faites à savoir : la construction d’un hôpital moderne, une maison des jeunes digne de nom, l’électrification des lieux stratégiques, un bâtiment pour une radio privée, la construction du logement des enseignants et tant d’autres réalisations. Et aujourd’hui, nous posons la première pierre d’un pont reliant les villages environnants, donc c’est pour dire qu’on n’est pas assis », rappelle-t-il.

Ensuite, le gouverneur de la région administrative de Kankan conduisant la délégation, s’est adressé à la population de Kourémalen-Guinée en ces termes : « Population de Kourémalen-Guinée, nous vous présentons nos excuses parce que depuis le matin vous nous entendez, je vous appelle à la paix et la concorde sociale. La paix n’a pas de prix, ceux qui veulent semer la terreur, cela ne marchera pas, le pouvoir c’est dans le sang des Kéita, tu veux ou pas, le destin de l’Homme s’appelle à accepter. La zone de Kourémalen est très sensible, donnez-vous la main sinon vous allez perdre. Pour le cas du Rpg Arc-en-ciel, cela ne m’inquiète pas parce que c’est le Tout Puissant qui l’accompagne. Pour la situation du troisième mandat, il faut seulement attendre le jour », dit le gouverneur Sadou Kéita.

Enfin, il faut retenir que le district de Kourémalen situé à 74 km du centre-ville de Siguiri a réitéré son engagement au soutien inconditionnel du Président de la République professeur Alpha Condé.

Moussa koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

